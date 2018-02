Drie maanden rijverbod voor cafébaas 13 februari 2018

02u52 1

De uitbater van café De Menenpoort in Kortrijk moet zijn auto drie maanden langs de kant laten staan. Istvan V. liep dat rijverbod voor de politierechter op omdat hij met ruim twee promille alcohol achter het stuur betrapt werd. Na sluitingstijd wou hij nog vlug een pita halen maar liep tegen de lamp. De politie merkte hem op omdat hij over de weg zwalpte. Het was niet voor het eerst dat hij met een glas te veel op achter het stuur werd betrapt. Bovenop het rijverbod kreeg hij nog een boete van 1.600 euro. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij het theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)