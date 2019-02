Drie maanden rijverbod voor achtervolging tegen 170 per uur in centrum Kortrijk: “Ik vond het spannend om eens te vluchten voor de politie” VHS

18 februari 2019

11u35 0 Kortrijk Weigeren te stoppen voor de politie, gevolgd door een helse achtervolging in het centrum van Kortrijk. Daar heeft Juan F. uit Zwevegem een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro voor gekregen van de rechter. De jongeman was echter niet onder de indruk. Hij verliet de rechtszaal met een kamerbrede grijns.

De politie wilde Juan F. in juli 2018 ondervragen naar aanleiding van andere feiten. Toen de inspecteurs hem aanmaanden te stoppen, gaf de jongeman echter plankgas. Het kwam tot een helse achtervolging in het centrum van de stad, waarbij snelheden tot 170 kilometer per uur werden gehaald. F. stapelde de inbreuken in sneltempo op: geen voorrang verlenen, op het voetpad rijden, geen richtingaanwijzers gebruiken, andere weggebruikers in gevaar brengen. Toen hij uiteindelijk tot stilstand werd gedwongen, gaf hij allesbehalve blijk van schuldbesef. “In uw verklaring staat te lezen dat u het plezant vond om eens te vluchten voor de politie”, zei het openbaar ministerie. “U vindt uw gedrag de normaalste zaak van de wereld.”

Ook de rechter was allesbehalve mals voor de Zwevegemnaar. “Schandalig en roekeloos rijgedrag in volle stadscentrum, dit kan niet. Ik word nerveus als ik zo’n zaken lees in een dossier. U neemt alles bovendien nog eens heel luchtig op, terwijl u eigenlijk gewoon een gevaar op de baan bent.”

Volgens de advocaat van Juan F. zat zijn cliënt toen in een moeilijke periode. “Hij lag overhoop met zichzelf, maar dat is ondertussen voorbij. Hij werkt nu als lasser en woont bij zijn moeder. Zijn situatie is nu stabiel.” De rechter had er weinig oren naar en veroordeelde Juan F. tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.600 euro. Als hij ooit zijn rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst weer slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. De jongeman moet ook medische en psychologische testen ondergaan. Het leek Juan F. niks te deren. Hij verliet de rechtszaal met een grijns tot achter zijn oren.