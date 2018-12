Drie maanden rijverbod voor aanrijding politiemotor bij alcoholcontrole LSI

Een 33-jarige automobilist uit Kortrijk moet zijn wagen drie maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Op 15 oktober vorig jaar panikeerde Piet C. toen hij in de Waregemstraat in Deerlijk een alcoholcontrole naderde. Aan het dispositief reed hij met zijn wagen tegen een politiemotor waardoor twee agenten gewond raakten. Ondanks de aanrijding zette C. gewoon zijn weg verder. Wat verderop kon hij toch staande gehouden worden. Hij bleek onder invloed van alcohol. De politierechter in Kortrijk legde hem ook een boete van 2.000 euro op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen én psychologische proef.