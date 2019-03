Drie maanden met uitstel voor stelen televisie uit hotelkamer Ibis Hotel Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

13u21 1 Kortrijk Twee vrouwen en een man zijn veroordeeld voor het stelen van een televisietoestel uit een hotelkamer van het Ibis Hotel in Kortrijk. Twee van hen kregen drie maanden cel met uitstel, één vrouw kreeg vijftig uur werkstraf.

De hotelkamer werd gehuurd door de zus van Djoshua G. (31) uit Wevelgem. Nadat haar broer en twee dames van 38 en 30 uit Kortrijk waren toegekomen, gingen zij in de hotelkamer zitten en verliet de zus het hotel. In het hotel merkte ze de volgende dag dat het televisietoestel en een zeephouder verdwenen waren. Alle drie erkennen ze dat ze die avond stevig hadden gedronken en cannabis hadden gerookt en zich dus niet veel meer herinnerden van hun helse nacht. Allemaal wijzen ze naar elkaar als het gaat over de diefstal van het televisietoestel. Allemaal moeten ze ook een geldboete van 208 euro.