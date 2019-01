Drie maanden cel met uitstel voor ambtenaar die info doorgaf Alexander Haezebrouck

09 januari 2019

Ex-ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën Rik D. uit Kortrijk is woensdag op de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel omdat hij informatie uit het rijksregister doorgaf toen hij nog werkzaam was. Hij gaf die informatie aan zijn vriend Christophe D. (53) uit Menen. Getuigen meldden dat de ambtenaar adressen doorgaf aan Christophe D. die samen met de ambtenaar de feiten altijd ontkende Beiden riskeerden één jaar cel en een boete van 2.000 euro. De rechter was duidelijk een heel stuk milder en veroordeelde beiden tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel. Rik D. moet ook een geldboete betalen van 2.000 euro. De ex-ambtenaar liet al weten zeker in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. “Ik kan niet leven met een strafblad want ik ben onschuldig”, zegt de man. “Ik begrijp niet waarom ze criminelen die iets verklaren tegen mij wel geloven en ik die een blanco strafblad heeft en zelfs nog nooit een ongeval heeft gehad, geloven ze niet.”