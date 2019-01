Drie jaar cel voor man (47) die wapen van agent afpakte en trekker overhaalde: “Ik heb de dood in de ogen gekeken” Alexander Haezebrouck

14 januari 2019

15u12 1 Kortrijk De 47-jarige man uit Avelgem die in april vorig jaar op de jeugdrechtbank in Kortrijk het wapen van een agent afnam, het richtte op een agente en de trekker overhaalde, is veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf. “Een grote opluchting”, zegt advocate Katrijn Vanmoortel van de agente.

De Avelgemnaar moest met zijn dertienjarige zoon voor de jeugdrechtbank van Kortrijk verschijnen. Toen de rechter zei dat de zoon geplaatst zou worden in een instelling, sloegen bij de man de stoppen door. Er ontstond een schermutseling in de rechtbank en in het tumult slaagde hij erin om het wapen van een van de aanwezige agenten af te nemen. Hij richtte het wapen op een vrouwelijke agent en haalde de trekker over. Het wapen was wel geladen, maar niet gewapend. In alle commotie ging het zoontje ervandoor, de agente werd in shock afgevoerd.

“U hebt uw frustraties en ongenoegen over de plaatsing van uw zoon buiten proporties geuit en bracht daarmee de veiligheid van iedereen aanwezig in die zaal in gevaar”, zei de rechter tegen de man. “U hebt die agente willen doodschieten en bent daarom een gevaar voor de maatschappij. Uw argument dat u een waarschuwingsschot wilde lossen geloof ik niet, want wat zou je dat opgeleverd hebben? Je pleegde de feiten grotendeels dan nog eens in het bijzijn van je zoon. Dat moet toch ook indruk hebben gemaakt op die jongen, die je ongetwijfeld wel heel graag ziet. Daarom ben je veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.”

Schadevergoeding

Het Openbaar Ministerie vroeg vier jaar cel, de rechter deed daar dus een jaar van af. Naast de celstraf moet de man ook een geldboete van 1.600 euro betalen. Aan hoofdinspecteur H. W. moet Ouarane. A. een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro betalen. Er wordt ook een deskundige aangesteld om de precieze impact van de feiten op het slachtoffer in te schatten. Aan de andere agent moet de man een schadevergoeding van 1.000 euro betalen en een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro.

Niet schietklaar

Hoofdinspecteur H. W. en haar collega van de politiezone Mira (Waregem, Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn) waren op 16 april vorig jaar opgeroepen om bijstand te verlenen waarbij de jeugdrechter een vonnis zou uitspreken over het hoederecht van de 12-jarige zoon van Ouarane A. (47) uit Avelgem. De situatie van de jongen werd sowieso op de voet gevolgd omdat de man in een vechtscheiding is verwikkeld. De rechter beval dat de jongen een maand zou geplaatst worden.

Na die uitspraak liep de situatie volledig uit de hand. De jongen verscheurde het vonnis, de hoofdinspecteur hield hem nadien in bedwang en wou hem boeien. Vader Ouarane A. gooide met een stoel en kneep de keel dicht van de mannelijke inspecteur. De hoofdinspecteur snelde haar collega te hulp en ging uiteindelijk op de man zitten. De beklaagde had ondertussen het wapen van de mannelijke agent weten te bemachtigen.

“Hij bleef de trekker maar overhalen”

“Ik probeerde het wapen uit mijn richting te duwen, maar dat lukte me niet”, getuigde de hoofdinspecteur tijdens de pleidooien. Ze was erg emotioneel. “Ik voelde de loop tegen mijn linkerborst, op dat moment haalde hij de trekker over. Gelukkig was het wapen niet schietklaar. Hij keek me in de ogen en bleef de trekker maar overhalen. Ik heb toen de dood in de ogen gekeken.” De agente kon na de feiten vier maanden niet meer werken. Op interventie gaan lukt haar voorlopig nog niet.