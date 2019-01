Drie jaar cel met uitstel voor man (45) die vals geld invoerde Jeffrey Dujardin

02 januari 2019

15u37 0 Kortrijk Een 45-jarige man uit Kortrijk kreeg in het Gentse hof van beroep een celstraf van drie jaar met uitstel voor de invoer en uitgifte van vals geld.

Volgens het gerecht was Sadullah K. (44) uit Kortrijk de spilfiguur die op zoek ging naar afnemers van de valse munten en biljetten én die samen met een kompaan vanuit Luxemburg invoerde. Het gerecht zette alles op alles om de mannen te vatten. Speurders zochten in Turkije naar bewijzen, telefoongesprekken werden afgeluisterd, undercoveragenten ingezet en verdachten geschaduwd.

Sadullah K. trapte alvast in de val want hij gaf 33 valse biljetten van honderd euro aan de undercoveragent. Bij een huiszoeking kon nog een zak valse euromunten gevonden worden. Hij kreeg in eerste aanleg een celstraf van 40 maanden, waarvan één jaar effectief. Dat is nu in beroep herleid naar drie jaar cel met uitstel.