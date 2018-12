Drie jaar cel en boete voor Afghaan voor neersteken landgenoot LSI

24 december 2018

11u05

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 26-jarige Afghaan uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk bij verstek veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 15.397 euro toegekend.

Op 5 juni 2017 viel Atiqullah M. de woning van Abdul S. binnen en gaf hem maar liefst 19 messteken. Eén steek doorboorde de milt. Enkel een spoedoperatie redde het leven van Abdul, die nu wel verder moet zonder milt en tal van littekens op buik en rug. Volgens het slachtoffer is M. een ex-Talibansoldaat die in Afghanistan al moordde en verkrachtte. “Ik vluchtte weg uit Afghanistan maar het is hier precies nog erger”, aldus S. “Ik leef dag en nacht in angst. S. stond zelf ook terecht omdat Atiqullah M. na de steekpartij een neus- en jukbeenbreuk opliep. Het openbaar ministerie verdacht hem er van die verwondingen te hebben toegebracht. “Kan niet”, verdedigde S. zich. “Ik kreeg meteen messteken, had nauwelijks adem door een klaplong, viel op de grond en kon mijn armen niet meer omhoog heffen. Hoe zou ik hem dan een neusbreuk kunnen slaan?” De rechter volgde zijn redenering en sprak hem vrij.