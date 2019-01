Drie illegalen gevat bij controle tegen mensensmokkel en transmigratie aan station LSI

19 januari 2019

10u26

Bron: LSI 0

Aan het station van Kortrijk heeft de politie van de zone Vlas vrijdagnamiddag zes uur lang samen met de federale spoorwegpolitie en de NMBS controles uitgevoerd. De controles waren specifiek gericht tegen de problematiek van transmigratie en mensensmokkel maar ook tegen (grens-)criminaliteit en –overlast in het algemeen. In totaal zijn alle inzittenden van 16 treinen tussen Brussel, Antwerpen en Rijsel gecontroleerd. Drie bleken illegaal in België. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Eén persoon stond geseind en is voor verhoor naar het commissariaat overgebracht. “Samen met de collega’s van de federale spoorwegpolitie en de NMBS willen wij met deze gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht wordt”, klinkt het bij Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast, dit ten koste van treinbegeleiders en –reizigers … Het is in ieders belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen.”