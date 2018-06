Drie Hofsteden krijgt sportvloer 15 juni 2018

De stad investeert onder impuls van schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Sport An Vandersteene (N-VA) 216.153 euro in een nieuwe sportvloer in sportcentrum Drie Hofsteden.





De oude vloer uit 1979 is aan vernieuwing toe. De nieuwe verende vloer van 1.622 vierkante meter laat in de breedte drie basketvelden toe en een nieuw hoofdterrein in de lengte. Ook drie volleybalvelden, acht badmintonterreinen en een minivoetbal- en handbalterrein zijn mogelijk.





De sportvloer is begin augustus klaar. SC Drie Hofsteden ontvangt ruim 35.000 sporters per jaar. K-Basketteam is hoofdgebruiker. Scholencampus Drie Hofsteden gebruikt de zaal. En straks sport ook de politiezone Vlas er.





