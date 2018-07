Drie gewonden bij zware kop-staartbotsing 24 juli 2018

02u32 1 Kortrijk Een Nederlands koppel met twee kinderen is afgelopen weekend, op weg naar familie in Marokko, gestrand langs de E17 in Kortrijk. Zondag werd hun wagen aangereden door een auto met Franse nummerplaat.

De Volkswagen Golf van het Nederlandse gezin belandde daardoor eerst tegen de betonnen middenberm en vervolgens op z'n zij in de groene berm naast de pechstrook. De aanrijder ging over de kop en kwam tot stilstand op de pechstrook. Drie slachtoffers werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.





Drie auto's geramd

In Kuurne gebeurde zondag ook een vrij zwaar ongeval. Een auto met Poolse nummerplaat ramde daar drie geparkeerde auto's en de gevel van een woning. De Opel Vectra kwam tot stilstand in het midden van de weg. De bestuurder werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Een passagier uit de wagen ging lopen maar kon kort nadien worden gevat. Waarom de man op de vlucht ging, is niet duidelijk. (VHS)