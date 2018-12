Drie gewonden bij frontale botsing in Kooigem Redactie

17 december 2018

14u50 1

In de Doornikserijksweg in Kooigem vond in de nacht van zondag op maandag een zwaar ongeval plaats. Twee auto’s botsten frontaal tegen elkaar. Twee personen raakten zwaargewond, een derde werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. Wellicht week één bestuurder plots af van zijn rijvak. Door de botsing belandde één auto tegen een boom, een andere auto kwam uiteindelijk iets verder tot stilstand in de gracht. Een echtpaar uit Wervik werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Bestuurder P.L. (56) raakte lichtgewond, zijn echtgenote C. D. (54) werd zwaargewond afgevoerd. De bestuurster van de andere auto, een 35-jarige vrouw uit Kortrijk werd ook zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.