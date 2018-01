Drie bestuurders onder invloed 29 januari 2018

02u33 1

De politiezone Vlas heeft vrijdag van 14 tot 20 uur alcoholcontroles uitgevoerd in de Overzetweg en de Torkonjestraat in Marke en in de Moorseelsestraat in Heule. In totaal werden 349 bestuurders gecontroleerd. Drie onder hen legden een positieve ademtest af. Drie andere bestuurders konden geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. (AHK)