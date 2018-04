Drainage tegen wateroverlast begraafplaats 04 april 2018

De begraafplaats op de hoek van de Ledeganck- en Nachtegaalstraat in Aalbeke kampt met wateroverlast. "Er staan vaak grote plassen in een hoek van de begraafplaats", meldde raadslid Filip Santy (CD&V) eerder al in de gemeenteraad. De stad Kortrijk investeert nu onder impuls van schepen Bert Herrewyn (sp.a) in een bijkomende drainage, om de problematiek op te lossen. De kostprijs wordt op 13.391,94 euro geschat. Er worden nu aannemers aangeschreven, zodat het werk kan gegund worden. De wateroverlast heeft te maken met de recente aanleg van nieuwe collectoren in de buurt, uitgevoerd door Aquafin om vlakbij een nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik te kunnen nemen. Er liep wellicht iets mis. (LPS)