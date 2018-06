Dossier moskee niet bij Homans 23 juni 2018

De heisa over een geplande moskee in de Brugsesteenweg blijft duren. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft geen weet van een erkenningsdossier. Dat antwoordde ze na een vraag van parlementair Chris Janssens (Vlaams Belang). Yassin El Attar, woordvoerder van het Atakwa-moskeebestuur, nuanceert. "Ons dossier is bij de Moslimexecutieve ingediend. Ik vermoed dat het nog niet overgemaakt is aan Homans", aldus El Attar. "Het klopt dat het dossier van Atakwa hier ligt", zegt een Nederlandstalige medewerker van de Moslimexecutieve. "Het blijft zeker tot eind 2018 hier. We wachten eerst de bevindingen van de minister af, die de erkenningsprocedure laat vernieuwen".





"De moskee kan pas erkend worden als de regering administratief op gang komt", zegt kopman Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. "Omdat er nu al erkenningen voor 43 islamitische, 5 protestantse en 2 orthodoxe geloofsgemeenschappen geblokkeerd zitten, kan het tot 2021 duren voor Atakwa volgt. De discussie moet weer over de essentie gaan: de ligging, financiering, parkeer- en verkeersproblematiek en het gebrek aan inspraak", aldus Vermeersch.