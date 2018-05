Dorstige Poolse winkeldief terecht 17 mei 2018

Een 46-jarige Poolse winkeldief had heel wat dorst toen hij op 1 juni en 23 september vorig jaar warenhuizen Lidl en Colruyt in Kortrijk binnenstapte. Bij Lidl dronk Jacek K. een fles whisky half leeg toen hij betrapt was met twee flessen onder zijn trui. Bij Colruyt dronk hij een fles pinot uit tijdens het winkelen. "Een gratis degustatie", zo klonk het in zijn verklaring. De man daagde niet voor de rechter op. Het openbaar ministerie vorderde vier maanden celstraf en een boete van 400 euro. Met een Poolse kompaan stal hij in een winkel in Gent ook nog twee flessen wijn en enkele worstjes. Vonnis op 30 mei. (LSI)