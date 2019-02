Doorniksewijk verwelkomt herenkledingzaak Herra Peter Lanssens

16 februari 2019

16u58 0 Kortrijk De Doorniksewijk verwelkomt Herra. De herenkledingzaak vlakbij het kruispunt met de Loofstraat is geopend door Bénédicte Holvoet (50): “De naam Herra is Ijslands voor meneer. Het klinkt mooi.”

Bénédicte Holvoet was vroeger de gerante van herenkledij Quorum in de Korte Steenstraat. Quorum sloot in het najaar van 2016. “Quorum was gekend voor modemerken Van Gils en Meyer”, zegt Bénédicte. “Ik breng dat terug in Herra, om die middenklasse weer aan te spreken. In Herra vind je voor 110 euro een goeie kwalitatieve broek. Ik bied van klassieke pakken tot casual chic vrijetijdskleding aan. Ik verkoop ook het modemerk Kitaro. Belangrijk: in Herra vind je àlle maten, van heel klein tot heel groot. Zo verkoop ik broeken voor zwaarlijvige mensen, die altijd klassevol blijven. Het zijn geen tenten.”

Voor de deur parkeren

Herenkledingzaak Herra zit bewust in de Doorniksewijk. “De winkelhuurprijzen zijn te hoog in het hart van de stad, terwijl de Doorniksewijk beter bereikbaar is. De mensen willen voor de deur parkeren. Hier kan dat. En als ze toch wat verder moeten staan, kunnen ze altijd op de vlakbijgelegen parking Sint-Rochus terecht. Waar je het eerste uur trouwens gratis parkeert. Mijn bereik is hier groter, want de mensen stoppen in de Doorniksewijk bewust om iets te kopen”, aldus Bénédicte Holvoet. Herra zit in de Doorniksewijk 92. De openingsuren zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag is dat van 10 tot 17 uur. Herra is telkens op dinsdag en zondag dicht. Info staat ook op de Facebookpagina HERRA_by_HB.