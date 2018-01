Doorniksewijk krijgt fietssuggestiestroken 02u34 1 Peter Lanssens Groen-raadslid David Wemel (links) wil fietspadenin de Doorniksewijk. Kortrijk Oppositiepartij Groen vraagt zich af waarom de Doorniksewijk, net voor het kerstverlof heropend na werken, nog geen fietspaden heeft.

"De parkeervakken konden niet snel genoeg geschilderd worden, maar fietsers moeten het ruim twee weken na de heropening nog altijd zonder fietspad stellen, wat onveilig is", zegt gemeenteraadslid David Wemel.





"De straat is niet breed genoeg voor fietspaden. Er komen wel fietssuggestiestroken, in samenspraak met het gewest", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Die stroken, over de volledige lengte van de Doorniksewijk en aan beide kanten van de weg, komen er tegen maart of uiterlijk april. Vroeger kan niet, want de aanleg vraagt een speciale werkwijze waarbij het weer droog en warm moet zijn. Waarom er wel al parkeervakken zijn? Omdat het in dat geval enkel om het schilderen van witte lijnen gaat, zonder speciale werkwijze", aldus Weydts.





"Maak dan in afwachting werk van tijdelijke markeringen", reageert David Wemel. "Want in de donkere wintermaanden hebben fietsers het sowieso al moeilijk door de slechte zichtbaarheid en de vaak barre weersomstandigheden."





(LPS)