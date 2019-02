Doorbraak! Tegen 2023 fietsostrade en park tussen Overleie en Heulebeek Peter Lanssens

26 februari 2019

17u11 2 Kortrijk Op de 60 meter brede strook van de ‘N50c’ in Heule komt geen gewestweg. Wel een park en fietsostrade, die tegen de lente van 2023 af zijn. En zo krijgt het sterk verdichte Heule een nieuwe groene long. Kost: 3,3 miljoen euro.

Het schrappen van de gewestweg bij de overheid was al bekomen. Nu heeft de stad een deal met eigenaar Imroder om de gronden aan te kopen, waardoor 4,3 hectare een groene invulling krijgt. Het gaat over een 640 meter lange en 60 meter brede strook, tussen de Molenstraat en Heulebeek. Daar komt een park en een vier meter breed tweerichtingsfietspad, zeg maar een fietsostrade. “De groeninvulling wordt in samenspraak met de buurt uitgewerkt”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Keuzes genoeg, zoals een joggingpad, stadstuintjes en avontuurlijke speelzones. Er komen ook goeie verbindingen met de omliggende straten”, aldus Herrewyn. Zo is het huis in de Vlasschaard 48 voor 225.000 euro aangekocht om er een doorsteek te maken. Er komt ook een aftakking van de fietsostrade naar de Waterhoek. En in de Emiel Hullebroecklaan is een perceel gekocht om de verbinding met de achterliggende Heulebeekvallei te maken. Daar starten de werken begin 2020 al. De fietsostrade en het park zijn tegen begin 2023 af.

Nieuwe verkaveling

Het fietspad wordt doorgetrokken naar speeldomein De Warande, waardoor je een bijna 1 kilometer lange fietsverbinding tussen het Astridpark op Overleie in Kortrijk en De Warande in Heule krijgt. Schepen van Bouwen Wout Maddens wijst erop dat de gronden waar het park en fietsostrade komen, in de toekomst niet verkaveld kunnen worden. Met uitzondering van een strook van 7.000 vierkante meter op de hoek van de Bozestraat en Hospitaalkouter. Daar is wel nog bebouwing toegelaten. Nog een bijzonderheid: de stad koopt ook gronden van Imroder in de Molenstraat 107 tot 141, door bewoners ingericht als voortuin en oprijlaan. “De stad behoudt een stuk langs de straatzijde voor de inrichting van een fietsverbinding en beplanting”, zeggen Maddens en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De betrokken bewoners zullen de resterende grond kunnen verwerven. Er is op donderdag 21 maart om 19 uur een eerste infomoment over de plannen, in de polyvalente zaal van De Watermolen.