Door werken tijdelijk eenrichting in Coolestraat

08 april 2019

De firma THV Flu-Tech uit Temse werkt van maandag 8 april tot en met vrijdag 19 april in de Senator Coolestraat, in de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk. Er is tijdens die periode eenrichting in de Senator Coolestraat van kracht, naar de Dokter Peelstraat toe. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de Dokter Peelstraat, Deken Camerlyncklaan en Beekstraat of via de Dokter Peelstraat, Burgemeester Gillonlaan en Mimosalaan. Er bevinden zich scholen in de buurt, maar de hinder zal wellicht beperkt zijn omdat het net paasvakantie is.