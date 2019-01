Donations For Moms steunt arme mama’s: “Mijn moederhart spreekt” Nu al 15.000 euro aan spulletjes naar kledijruilwinkel Swop & Go Peter Lanssens

23 januari 2019

18u29 6 Kortrijk Olivia Ghysels (31) uit Marke steunt met Donations For Moms mama’s die het niet breed hebben. De organisatie schenkt nu tot 15.000 euro aan ingezamelde spulletjes aan kledijruilwinkel Swop & Go, terwijl een benefiet in eethuis Parazaar nog eens 1.000 euro opbrengt. “Mijn moederhart spreekt”, zegt Olivia. “Alleen al in Kortrijk wordt 1 op 5 kinderen in een kansarm gezin geboren, een aantal dat sinds 2009 verdubbelde.”

Donations For Moms spoort al een tijdje bedrijven aan om babyspullen te doneren voor kansarme gezinnen in Kortrijk. “Wij kunnen onze zoontjes alles geven wat ze nodig hebben, maar dat geldt lang niet voor iedereen”, vertelt Olivia, mama van Louis (4) en Marcel (1). “De klik kwam er voor mij toen ik op een ijskoude dag een jongetje in een rolstoel met enkel een licht jasje aan opmerkte. Dat trof me diep. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Wat me op het idee bracht om via sociale media bedrijven en handelaars aan te spreken. Het waren er zeker honderd. Met succes, want er kwam in drie maanden tijd voor zo’n 15.000 euro aan kwalitatief materiaal binnen. Daar zit vanalles bij: babyspullen, handdoeken, kledij, beddengoed, slaapzakjes, speelgoed en verzorgingsproducten. Er kwam zelfs uit Zweden reactie, waar het bedrijf CINK vijftig pakketjes bamboe kinderservies opstuurde. Alles gaat naar kledijruilwinkel Swop & Go in de Deelfabriek, gelegen in de Damastweversstraat. Swop & Go komt er dagelijks in contact met moeders, die deze steun kunnen gebruiken.”

Heel leuke extraatjes

Moeder en dochter Katrien Maes (54) en Magali Goeminne (25) uit Kortrijk runnen Swop & Go. “Zo’n massale steun, zoals via Donations For Moms, dat maakten we nog nooit mee”, vertelt Magali. “Het is ook tof om eens andere spulletjes dan enkel kledij te krijgen. Het zijn leuke extraatjes, voor mensen die in kansarmoede leven. We focussen ons vooral op mama’s met kinderen tot 4 jaar. We gaan, wat we krijgen via Donations For Moms, in februari aan hen uitdelen.”

Mama’s helpen mama’s

Donations For Moms (DFM) krijgt ook steun van Charlotte Vanfleteren (27) en Tomas Vanneste (32) van eethuis Parazaar in de Voorstraat. Dinsdagavond lieten 45 enthousiaste gasten - vooral jonge mama’s - er hun hart lieten spreken op een geslaagde benefiet met hapjes, cava en een tombola. Wat 1.000 euro opbrengt, via DFM eveneens bestemd voor Swop & Go. “Toen Olivia, een vriendin, haar verhaal deed, besloot ik om mijn steentje bij te dragen met Parazaar”, vertelt Charlotte Vanfleteren. “Want mijn publiek omvat veel jonge mama’s. Donations For Moms raakt me diep, zeker nu ik zelf een mama ben, van Azar (5,5 maanden, red.).”

Jaarlijks goed doel steunen

Donations For Moms kijkt hoopvol naar de toekomst. “Het stopt niet na deze eerste inzamelronde, het is pas het begin”, zegt Olivia. “Het is de bedoeling om met DFM ieder jaar een goed doel te steunen, dat gezinnen in nood helpt.” Wie een goed doel wil aanreiken of als bedrijf nog baby- en kinderspullen wil schenken, kan Olivia Ghysels makkelijk contacteren via de Facebookpagina Donations For Moms of via haar pagina op Instagram: olive.mommysfinest.