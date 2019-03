Don Boscocollege promoot lezen tijdens zevende lesuur: “Laat alles vallen en neem je boek” Peter Lanssens

11 maart 2019

17u40 0 Kortrijk Fijne actie in het Don Boscocollege op Sint-Anna in Kortrijk, waar de hele school maandagnamiddag tijdens het zevende lesuur stilviel om massaal boeken te lezen.

Leerkrachten Nederlands moedigden hun leerlingen de voorbije weken aan om een goed boek, kortverhaal of ‘graphic novel’ te zoeken. Kranten, tijdschriften en stripverhalen bleven achterwege, smartphones waren uit den boze. Alle leerkrachten lazen met de klas waar ze op dat moment lesgaven, terwijl ook het personeel een uurtje mee deed. Of ze nu een wetenschapsvak of lichamelijke opvoeding gaven, aan het poetsen waren of in het secretariaat werkten, iedereen sloeg samen aan het lezen. Het initiatief kaderde in de jeugdboekenmaand en had als doel leerlingen laten ervaren dat lezen best gezellig, leuk, interessant, waardevol, hartverwarmend en rustgevend kan zijn. Het Don Boscocollege wil zo het lezen, dat steeds meer in de verdrukking is bij leerlingen uit het middelbaar, wat promoten.