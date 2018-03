Doek valt over sfeercafé 't Dul Konijn 07 maart 2018

Het einde is nabij voor 't Dul Konijn op Bissegemplaats. Uitbaters Stijn Beelprez (46) en Lindsey Vereecke (40) trekken er de stekker uit, nu hun huurcontract met eigenaar en brouwerij InBev afloopt.





Stijn Beelprez was jaren het gezicht van 't Dul Konijn, dat op 1 april 1999 opende en vroeger gekend was als dans- en ambiancecafé. Het café was populair, tot ver buiten Bissegem. "Het is tijd voor een nieuwe uitdaging, we zagen het niet zitten om ons huurcontract te verlengen", zeggen Stijn en Lindsey. "Het was een heel plezante periode. Ik heb hier meer plezier gehad dan dat het lastig was", zegt Stijn. Wie afscheid wil nemen van 't Dul Konijn, kan dat de hele maand. En eind maart is het voor de laatste keer nog eens alle remmen los met onder meer een latin party op vrijdag 23 maart, retro op zaterdag 24 maart, classic oldies op zondag 25 maart, een 'last thursday drink' op 29 maart en een 'final closing party' op vrijdag 30 maart. Lindsey Vereecke heeft nu LJ Project opgestart, samen met John De Spae alias dj John B. Het evenementenbureau LJ Project verzorgt totaalconcepten zoals een instuif of trouwfeest. Stijn Beelprez laat zich in april aan de pezen in zijn rechterschouder opereren. "Ik zal vier maanden out zijn", zegt Stijn. "Daarna ga ik op zoek naar ander werk. Niet meer in de horeca voor alle duidelijkheid, maar wel liefst nachtwerk", aldus Beelprez. De horecazaak op Bissegemplaats is over te nemen.





(LPS)