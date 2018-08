Dodentocht steunt Koester 08 augustus 2018

02u38 0

Jorgen Deman uit Kortrijk, medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger Ben Maertens (N-VA), stapt nu vrijdag en zaterdag de 100 kilometer van de Dodentocht in Bornem. Hij doet dat samen met collega's Bart Smans en Freya Perdaens uit het Vlaams parlement. Het drietal steunt zo Koester: een thuiszorgproject voor kinderkankerpatiënten van het UZ in Gent. "We kiezen voor Koester omdat een collega zijn zoontje Bram aan kanker verloor", vertelt Deman. "Hij en zijn echtgenote kregen veel steun van Koester. Omdat Brams favoriete knuffel een dino was, laten we ons vergezellen op de Dodentocht door dino-knuffels."





Deman neemt een stegosaurus mee, Bart Smans een triceratops en Freya Perdaens een diplodocus. Steunen kan door een gift te storten op BE02 3631 4196 9240, met vermelding van 'TeamBram'. (LPS)