Documentaire toont geschiedenis van H8000-muziekscene: “Terwijl iedereen feestte met drank en drugs, begonnen wij een tegenbeweging” Christophe Maertens

06 maart 2019

16u12 11 Kortrijk H8000 is een harde muziekstrekking die vooral populair was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. De bakermat van de scene was West-Vlaanderen, vandaar de 8000 in de naam, het cijfer dat verwijst naar de postnummers in de provincie. De leden waren straight edge, wat zoveel wil zeggen dat ze alcohol noch drugs gebruikten. Lode Steenhoudt van productiehuis ‘Chemisch Circus’ uit Kortrijk maakte een documentaire over het opmerkelijke genre.

De hardcorescene H8000 kwam tot bloei midden in de grungeperiode en kende zijn hoogtepunt tussen 1989 en 1999. De 8000 in de naam verwijst naar de postnummers van West-Vlaanderen, waar de scene zijn bakermat had. In geen tijd telde de beweging meer dan 100 bands, afkomstig uit heel wat dorpen of steden in de provincie. Niet alleen Kortrijk, maar ook Ieper bleek een belangrijke uitvalsbasis. Het gekende café Vort’n Vis gaf heel wat van de bandjes een podium en ook het muziekfestival Ieperfest plaatste H8000-groepjes op de affiche. Wie deel uitmaakte van H8000 was ‘straight edge’. Straight edgers gebruiken geen alcohol of drugs, roken niet en zijn vaak vegetariër.

“Als jonge punk van 14 jaar zag ik veel mensen aan de harddrugs zitten in Kortrijk”, aldus Hans Verbeke van Liar. Die groep was samen met de band Congress een van de belangrijkste vertegenwoordigers van H8000. “Kortrijk werd in die tijd het Texas van West-Vlaanderen genoemd en dat was niet zomaar. Er waren veel vechtpartijen in cafés. Terwijl iedereen volop feest vierde met drank en drugs, hebben wij een tegenbeweging op poten gezet. We begonnen met vier gelijkgezinden een bandje zonder te weten welke impact dat zou hebben.”

Collector’s item

Hans Verbeke kwam nu met het idee op de proppen om een documentaire over de muziekbeweging te maken en klopte daarvoor aan bij Lode Steenhoudt van het Kortrijkse productiehuis ‘Chemisch Circus’. “Omdat Hans niet meteen wist hoe het praktisch aan te pakken, riep hij mijn hulp in”, zegt Lode. De filmmaker maakte al eerder, en niet zonder succes, muziekdocumentaires zoals Poporama voor Canvas. Daarin werden hedendaagse, alternatieve bands gevolgd. “Voor onze documentaire hadden we 6 tot 7 uur beeldmateriaal. We vertellen het verhaal zoals het was en wisselen interviews af met fragmenten van optredens.” De dvd van de docu is een echte collector’s item geworden, mooi verpakt in een singlehoesje.

Nazaten

In de film zijn artiesten te zien die nu nog steeds muziek maken en vaak niet zonder succes. Joost Noyelle bijvoorbeeld, die de H8000-periode van heel dichtbij meemaakte, speelt momenteel bij King Hiss. Die groep is geen onbekende in het metalcircuit en stond al meermaals op het hardrockfestival Graspop. Amenra-frontman Colin H. van Eeckhout zette zijn eerste stappen in de muziek bij H8000-groep Spineless. “Wat ik in die dagen op het podium zag, heeft bij mij de klik gemaakt. Die muzikanten hadden dezelfde kijk op het leven als ik. Het kwam bij mij op dat ik dat ook wel zou kunnen, in zo’n groepje spelen. Mijn maten en ik werden straight edge en we waren vertrokken”, zegt de Kortrijkzaan in de documentaire.

Zo snel de scene naar haar hoogtepunt groeide, zo snel verdween ze weer. Na het jaar 2000 deden nog enkele groepen verder, maar het vet was van de soep. “Maar het is altijd met nostalgie terugkijken op die periode”, zegt Colin H. van Eeckhout. “En dat is wel mooi. Elke week kom ik nog mensen van toen tegen en je weet dat je met die gasten geschiedenis schreef.”

Morgen donderdag 7 maart wordt de documentaire getoond in het jeugdhuis JC Ten Goudberge in Wevelgem. De docu zal worden toegelicht door Joost Noyelle, Hans Verbeke en documaker Lode Steenhoudt.