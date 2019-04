Dit weekend kan je ontsnappen uit de Broeltorens in Kortrijk: “Escape room zet kinderen aan tot sporten” Joyce Mesdag

05 april 2019

19u09 0 Kortrijk Eén Broeltoren in Kortrijk wordt dit weekend omgetoverd tot een ‘escape room’. Vier studenten van UGent werkten er een spel uit dat kinderen van 9 tot 12 jaar moet aanzetten om te sporten. “Kinderen kijken te veel naar schermpjes, daar doen we iets aan”, vertelt het viertal.

‘Werk een evenement uit dat kinderen aanzet tot bewegen’. Zo luidde de opdracht die Steve Declercq uit Avelgem, Tobias Van den Bossche uit Brakel, Tibo Hendrickx en Martha Dierick, allebei uit Dendermonde, kregen in het kader van hun opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Ugent. “We staan volledig achter de doelstelling: bewegen is belangrijk”, vertellen Steve en Tibo. “ En kinderen kijken te veel naar schermpjes tegenwoordig. Hen aan het sporten krijgen, is niet zo eenvoudig. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een concept waarbij we kinderen spelenderwijs doen sporten.”

Regels

Een escape room, waarbij je raadsels moet oplossen om te kunnen ontsnappen, leek het viertal een ideale manier om dat te doen. “We hebben een 7-tal steden gecontacteerd en kregen amper reactie. Dat we hier in Kortrijk de Broeltorens ter beschikking zouden krijgen, sprak ons uiteraard meteen aan.” Uiteraard waren er wel wat regels waar de studenten zich aan moesten houden. Zo mochten ze geen gaten boren in de muren en niets verven.

Deskundige aangesproken

De Broeltoren telt 3 kamers en die worden allemaal benut. “In elke ruimte krijgen de kinderen een aantal opdrachten die ze tot een goed einde moeten brengen om te ontsnappen. Er is telkens een begeleider, die hen op het goede pad helpt, want het is de bedoeling dat alle kinderen op tijd buiten raken.” Over de aard van de proefjes kunnen de studenten uiteraard niet veel vertellen, om de verrassing niet te vergallen. “Maar we hebben een deskundige aangesproken, die zelf al escape boxen heeft gemaakt voor kinderen van die leeftijd, en die was positief over hetgeen we hier hebben uitgebouwd.”

Nieuw publiek

Schepen Kelly Detavernier (N-VA) is erg opgetogen over het project van de studenten. “In Kortrijk staan we open voor innovatieve ideeën. Een escape room in de Broeltorens is voor onze stad erg leuk. De Broeltorens zijn niet vrij toegankelijk. Met een initiatief als dit krijgen de Broeltorens een nieuw publiek over de vloer.”

Randanimatie

Er kunnen in totaal 53 groepen verspreid over zaterdag en zondag ontsnappen uit de Broeltoren. Deelnemen kost 30 euro per groep van minimum 3 en maximum 6 kinderen. Inschrijven kan via www.kortrijk.be/webshop. “We zorgen voor entertainment voor het ganse gezin. De bar in de andere Broeltoren is open, en we voorzien randanimatie in samenwerking met hiphopacademie De Stroate.”