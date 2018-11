Dit keer minder hardrijders tijdens'6 Uren van Kortrijk' 27 november 2018

02u27 1 Kortrijk Tijdens de rally '6 Uren van Kortrijk' in Moeskroen liepen 59 automobilisten in Aalbeke tegen de lamp gelopen omdat ze langs de Moeskroensesteenweg parkeerden op het fietspad. Zij krijgen een proces-verbaal van 116 euro.

"Een uitschieter", noemt politiewoordvoerder Thomas Detavernier het aantal overtredingen op die plek. "Er zal volgend jaar allicht overleg gepleegd worden met de organisatie om dit te vermijden. Maar aan de andere kant betrapten we wel minder snelheidsduivels dan vorig jaar. 8,5 procent overtreders is uiteraard nog altijd te veel maar er is beterschap. De sensibilisering werpt z'n vruchten af. Onze mensen waren ook het hele weekend bijzonder zichtbaar aanwezig in en rond het rallygebeuren. In de omgeving van het parcours en in het centrum van Kortrijk werd intensief geflitst. Zaterdag moesten 58 voertuigen getakeld worden om de servicezone vrij te maken voor de rallyteams. We noteerden in totaal 81 parkeerovertredingen en in het centrum van Kortrijk werden drie feiten van onaangepast rijgedrag geverbaliseerd." (VHS)