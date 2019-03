Directie en raad van bestuur reageren op versterking spoed AZ Groeninge: “Door moeilijke periode gegaan” Peter Lanssens

28 maart 2019

14u32 0 Kortrijk Een korte werkonderbreking van een deel van het personeel van de spoedafdeling van het ziekenhuis AZ Groeninge, op maandag 18 februari, mist zijn effect niet. De spoed, de werkdruk is er (te) hoog, wordt versterkt. Dat bevestigt nu ook de directie. “De goede werking van het ziekenhuis in het algemeen en meer bijzonder van de spoedopname is de zorg van ons allen”, zegt directrice Inge Buyse, die het personeel op 18 februari nog de les spelde tijdens een donderpreek. “We gingen met zijn allen door een moeilijke periode de voorbije maanden.”

De raad van bestuur en de directie spreken verder hun waardering voor de gedrevenheid en professionaliteit van alle ziekenhuismedewerkers en het team van de spoed uit. Er is een akkoord over de verdere werking in de spoed. Diensthoofd-spoedarts Vincent Van Bellegem stuurt een overleg aan om verbeterpunten, met input van leidinggevenden en personeelsleden, te bespreken. In afwachting van concrete aanbevelingen - er gaan werkgroepen aan de slag, het overleg zal zo’n zes maanden duren - wordt de ‘mobiele equipe’ met twee voltijdse verpleegkundigen (en geen drie, zoals eerst foutief gemeld, red.) ziekenhuisbreed versterkt. Om overdag steeds een voldoende bemanning van de U1-zone (direct levensgevaar, red.) te garanderen. Ook andere diensten van het ziekenhuis kunnen beroep doen op de ‘mobiele equipe’, om prioriteiten op verschillende afdelingen in te vullen. Verder wordt het onthaal van de spoed versterkt, met een halftijds administratief personeelslid extra, door iemand te verschuiven van het groot onthaal naar het onthaal in de spoed. De maatregelen komen bovenop 32 eerder al geplande extra aanwervingen, over alle diensten in AZ Groeninge heen.