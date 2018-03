Directie doet 'handshake' met 800 leerlingen 31 maart 2018

03u11 1

'Marc groet 's morgens de dingen', is te lezen in een iconisch gedicht van modernistisch Vlaams prozaschrijver Paul Van Ostaijen. "Gelijk had hij. Niets zo goed om de dag te beginnen als met een persoonlijke warme groet", klinkt het bij de directie van het Guldensporencollege Kaai. De directie en titularissen voegden gisteren de daad bij het woord door een 'handshake' te doen met alle 800 leerlingen van de derde graad. De 'handshake' werd bedacht door de leerlingen zelf. Er zit ook een boodschap achter. Zo'n initiatieven helpen om een persoonlijke band op te bouwen met elke leerling. En verbondenheid is een belangrijke motiverende factor op school. Dat blijkt ook uit een Europees Erasmus+ project, dat in het college loopt. De 'handshake' was in de bovenzaal van het restaurant, vroeger bekend als de feestzaal van het Sint-Amandscollege.





(LPS)