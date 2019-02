Directeur Lago stelt gerust: “Als zwembad Weide open is, kan zo’n brand niet” Peter Lanssens

28 februari 2019

18u07 0 Kortrijk De brand die het glijbanencomplex van zwembad Weide verwoestte, maakt mensen ongerust. Ze vragen zich af of zo’n felle brand ook kan eens het zwembad open is. “We ontkrachten dat met klem”, zegt operationeel directeur Tom Hillewaere. “In exploitatie zou er meteen ingegrepen worden. En dan stroomt er gewoon al water door de buizen natuurlijk.”

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. “Het enige wat we nu weten, is dat het in de toren van de glijbanen begon”, zegt Tom Hillewaere. Mogelijk ging er iets mis bij de omschakeling van de werfstroom naar het gewone net, maar dat is verre van zeker. Wel zeker is dat de brandschade door een allebouwplaatsrisico’s-verzekering wordt gedekt. Er wordt nu nagegaan of het dak nog in een goeie staat is, na de enorme hitte die vrijkwam. In het zwembad zelf moet er vooral grondig gepoetst worden. Als er geen herstellingen aan het dak nodig zijn, opent het sportbad na de krokusvakantie. Mogelijk vrij kort daarna al gevolgd door het recreatief deel, met aangepaste nog te bepalen tarieven omdat de glijbanen er nog niet zijn. Op die vijf nieuwe glijbanen, van het bedrijf Klarer Wasserrutschen uit Zwitserland, wordt het maanden wachten. Het bouwen van een nieuwe toren en plaatsen van nieuwe glijbanen, een kost van zo’n 5 miljoen euro, wordt een complex werk en zal wellicht buiten de openingstijden gebeuren. Mogelijk moet het zwembad zelfs even dicht, maar dat is nog niet zeker. Het personeel wordt tot de opening elders ingezet, onder meer in het zwembad Lagaeplein in Heule en in versterking tijdens de krokusvakantie in de Lago-zwembaden in Gent en Brugge. Beheerder Lago is vast van plan om de brandweer te bedanken, na het puike bluswerk. “Dat doen we zeker, eens we hier alles op orde hebben”, zegt Tom Hillewaere.