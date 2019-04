Dikke maand na zware brand opent subtropisch zwemparadijs op Kortrijk Weide: “Een mirakel dat dit nu al kan” Maxime Petit

06 april 2019

12u19 0 Kortrijk Geen stormloop op de openingsmorgen van het subtropisch zwemgedeelte van Lago Kortrijk Weide. Maar de aanwezige waterratten waren het wel met mekaar eens: “Dit subtropisch zwemparadijs biedt een enorme meerwaarde voor de stad.”

Exact 38 dagen na de brand die de toren en glijbanen van het nieuwe zwembad Weide op het Mandelaplein vernielde, is het subtropisch gedeelte van het zwembad zaterdagmorgen geopend. Achter de muren van het moderne gebouw schuilt 4000 m2 waterpret met de langste wildwaterbaan van de Benelux en een golfslagbad. Verder werd het zwemparadijs uitgerust met een wellnesszone met bio- en zoutsauna, hamam en warme lagune met een hot pool van 40°C. Afkoelen na een saunabezoek kan in het all-weather verwarmd buitenbad dat zelfs in de winter geopend blijft. In de zomer is LAGO Kortrijk Weide dan weer een zonnige vakantiebestemming dankzij de ligweide en bijhorende zomerbar. En de allerkleinsten spetteren erop los in één van de 3 warme kinderbaden. De stroming van het water zet de verschillende interactieve speeltoestellen één voor één in werking. Fonteintjes spuiten sierlijk water en de verschillende waterreservoirs worden gevuld en omgekieperd. De waterkannonetjes waarmee je tot wel 5 meter ver kan schieten staan klaar. Naar beneden roetsjen langs de glijbanen, schaterlachen op de wip of dansen onder de waterstralen van de palmboom.

49 euro voor tien beurten

Loes Van Marcke uit Kooigem was één van de eerste bezoekers. Zij verkende met de bijna 3-jarige dochter Helena de recreatieve baden. Haar eerste indrukken waren positief. “Het interieur is zeer mooi en nodigt de zwemmers uit om zich te amuseren. Omdat mijn dochter nog klein is, ben ik nog niet in alle delen van het zwembad geweest maar ik ben zeker van plan om dit nog te doen. Vroeger gingen we zwemmen in Zwevegem maar nu we hier een abonnement namen, zal dat in de toekomst niet meer het geval zijn. Ik betaalde 49 euro voor een tienbeurtenkaart. Dat is niet eens zoveel duurder dan in Zwevegem terwijl je in Kortrijk veel meer luxe hebt. Het stoort met niet dat de vijf glijbanen er nog niet zijn. Dat zal de grote massa misschien nog even weghouden en op die manier kunnen we in alle rust kennismaken met de faciliteiten. Eens de glijbanen er staan, verwacht ik veel meer jongeren en veel meer drukte. Het staat nu al vast dat dit zwemparadijs een enorme meerwaarde betekent voor de stad.”

Opening met toeters en bellen

Ook schepen Arne Vandendriessche kwam een kijkje nemen, weliswaar zonder zelf in het water te duiken. “Dat hou ik voor later in de paasvakantie als de camera’s ver weg zijn”, lachte hij. Arne was vooral trots dat het subtropisch gedeelte nu al geopend kon worden. “Na de brand zijn we niet bij de pakken blijven zitten. Met een week vertraging kon het sportzwembad al openen. Een maand later is het recreatieve gedeelte, met de langste wildwaterbaan van het land, al aan de beurt. Het is nog even wachten op de 5 spectaculaire glijbanen maar ze komen terug. Twee al voor de grote vakantie, de andere drie voor de herfstvakantie. Eigenlijk is het een mirakel dat dit al kan.” Dat vindt ook marketing manager Lore Walravens: “Dankzij de snelle interventie van de brandweer, de stevige constructie van het gebouw en het gebruik van duurzame materialen bleef het subtropisch zwemparadijs grotendeels gespaard, maar er was wel heel wat blus- en roetschade in het recreatief gedeelte. Hier en daar zie je nog wat sporen. We verwachten geen overrompeling op dit openingsweekend omdat we niet veel reclame maakten. De grote opening met toeters en bellen is voorzien voor de herfstvakantie wanneer de vijf glijbanen operationeel zijn.”

Het zwemparadijs is op zaterdag open van 10 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 18 uur. Op weekdagen tijdens de paasvakantie is het bad open van 10 tot 22 uur.