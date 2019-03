Digitale specialist houdt vormingsavond rond sociale media en jongeren Peter Lanssens

18 maart 2019

13u47 1 Kortrijk Digitale media specialist Stefaan Lammertyn, mede-auteur van het boek ‘Help! Mijn kind leeft online’, brengt op dinsdag 26 maart een vormingsavond rond sociale media en jongeren.

“Jongeren worden geconfronteerd met massa’s te verwerken info”, zegt Stefaan Lammertyn, tevens woordvoerder van het ziekenhuis AZ Groeninge. “Ze liken maar praten niet, gamen is een manier om uit de ‘echte’ wereld te ontsnappen en sociale media overheersen hen”, aldus Lammertyn, die uitlegt hoe je als ouder je kind op het pad naar een gezond sociale media gebruik zet. De vormingsavond is van 19 tot 22 uur in de cafetaria van WZC De Pottelberg. De inkom is gratis, maar je schrijft vooraf wel via mail in. Dat kan tot en met vrijdag 22 maart. Stuur een mail met vermelding van naam en aantal personen naar genevieve.decanniere@depottelberg.be.