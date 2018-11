Dieven uit op katalysator en roetfilter 20 november 2018

02u22 1

De politie van de zone Vlas waarschuwt voor dieven die uit zijn op de katalysator en roetfilter van geparkeerde voertuigen. Het doet dat nadat vorige donderdagnacht zowel in de Groeningekaai als de Molenstraat in Kortrijk zo'n onderdelen zijn gestolen. De dieven verwijderden ze telkens op een professionele manier van onder de voertuigen. In katalysatoren en roetfilters zitten edele metalen verwerkt maar mogelijk dienen ze gewoon om op de zwarte markt te verkopen. Een roetfilter kost al gauw zo'n 1.500 euro. Wie verdachte personen in de buurt van geparkeerde voertuigen opmerkt, wordt gevraagd meteen het noodnummer 101 te bellen. (LSI)