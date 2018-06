Dieven stelen zware klok op begraafplaats 28 juni 2018

Dieven zijn ervandoor gegaan met de grote zware gietijzeren klok op de begraafplaats Sint-Jan langs de Meensesteenweg in Kortrijk. De diefstal gebeurde al enkele weken geleden, maar raakte nu pas bekend. De dieven zaagden de staven waar de klok aan ophing door. Vermoedelijk reden ze met een bestelwagen de begraafplaats op om het zware ding mee te nemen. De stad liet ondertussen al de zijtoegang sluiten. Er werden ook al bronzen platen of koperen ornamenten losgemaakt. De politie houdt een oogje in het zeil ter hoogte van het kerkhof. Voorlopig zijn de daders spoorloos. (AHK)