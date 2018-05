Dievegges riskeren celstraf voor winkeldiefstallen 15 mei 2018

Twee jongedames uit Kortrijk riskeren elk een gevangenisstraf van twee maanden voor verschillende winkeldiefstallen. Het duo werd betrapt op 10 oktober vorig jaar toen ze kledij wilden stelen in de winkelketen C&A in Kortrijk. Toen één van hen naar buiten wilde stappen met een kinderwagen ging het alarm af. De politie vond allerlei gestolen kledij uit de winkels H&M, C&A en Zeeman. Volgens de advocaat van de man pleegden de jonge vrouwen de diefstallen uit geldnood. "We hebben enorm veel spijt", spraken de jonge vrouwen. Beiden riskeren ook een geldboete van 300 euro. Vonnis op 11 juni. (AHK)