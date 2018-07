Dierendonck opent 'sterren'slagerij DOORNIKSEWIJK KRIJGT ER CULINAIRE TOPPER BIJ JOYCE MESDAG PETER LANSSENS

24 juli 2018

02u32 1 Kortrijk De bekende slager en ambachtsman Hendrik Dierendonck (43) opent dit najaar een beenhouwerij in de Doorniksewijk. Dierendonck kreeg eind vorig jaar een Michelinster voor zijn restaurant Carcasse in Koksijde, en vanuit zijn huidige drie slagerijen levert hij aan enkele sterrenrestaurants. "De Doorniksewijk is het culinaire centrum van Kortrijk", weet hij.

'Atelier Dierendonck' telt nu al drie vestigingen, in Sint-Idesbald, Nieuwpoort en Brussel. Dat verschillende sterrenchefs, onder meer Sergio Herman, Peter Goossens en Kobe Desramaults, klant zijn bij Dierendoncks slagerijen, zegt alles. "We werken samen met voortreffelijke leveranciers uit heel Europa, die we stuk voor stuk erg kritisch selecteren. Het vlees dat chefs bij ons bestellen, kunnen ze bij ons bovendien volledig op maat laten rijpen en bereiden." Drie jaar geleden opende Dierendonck het restaurant 'Carcasse' bij de slagerij in Sint-Idesbald, waar het vlees van Atelier Dierendonck geserveerd wordt. Eind vorig jaar werd de zaak beloond met een Michelinster.





En nu komt Dierendonck ook naar Kortrijk. "Ik merk dat er in onze andere zaken véél klanten uit het zuiden van de provincie komen, dus ik zag wel heil in een vestiging hier in de regio. Het was de eigenaar van het pand, waar slagerij Martin vroeger gehuisvest was, die me vroeg of het me niet zou interesseren om daar ook een vestiging in te openen. Toen ik hier de omgeving zag, was ik meteen overtuigd. De Doorniksewijk is het culinaire centrum van Kortrijk: je hebt de hippe taartenzaak Les Tartes de Françoise, delicatessenzaak Vandererfven, viswinkel 't Vissershuys, cremerie Sint Rochus,... Waarom gaan mensen zo graag winkelen in de supermarkt? Omdat ze er alles onder één dak vinden. Het is dus altijd een goed idee om je als handelaar tussen andere handelaars te vestigen. De heraanleg van de straat heeft de omgeving hier ook een boost gegeven, vind ik."





De winkel gaat open in november, als alles goed gaat. Pascal Desmedt (46) en Catherine Lowagie (44) uit Moeskroen zullen er de winkel, in nauwe samenwerking met Dierendonck, openhouden. Het koppel baat al 22 jaar slagerij Desmedt uit in Moeskroen. "Maar we hadden zin in een nieuwe uitdaging, en dit is echt iets voor ons. We zitten volledig op dezelfde golflengte met Hendrik."





Kapblok als altaar

In de slagerij moet het ambacht van de slager centraal staan. "Klanten moeten bijna het gevoel krijgen dat ze het atelier van de beenhouwer binnen wandelen. Er komt een vleesrail tot in de winkel en de kapblok krijgt een centraal plaatsje, bijna als het altaar van de zaak. Net als in onze andere zaken is het 'back to basics', zetten we de ouderwetse slagerij terug op een schavot."





Er komen ook workshops. "Wie dat wil, zal hier in groep een workshop 'worsten draaien' kunnen volgen. Ik merk dat de interesse in het slagersambacht in het algemeen weer aangewakkerd wordt, en in de andere zaken krijgen we geregeld dergelijke vragen binnen."