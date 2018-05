Dierendonck opent slagerij in Doorniksewijk 25 mei 2018

De bekende slager en ambachtsman Hendrik Dierendonck opent ten vroegste in het najaar een beenhouwerij in de Doorniksewijk. Dat heeft Dierendonck op de sociale netwerksite Instagram bekendgemaakt. De slagerij komt naast viswinkel 't Vissershuys, waar slagerij Martin vroeger gehuisvest was. De werken zijn al bezig. Hendrik Dierendonck, momenteel op vakantie, wil voorlopig geen uitleg geven. Dierendonck is bekend omdat hij aan sterrenrestaurants levert. En hij opende enkele jaren geleden restaurant Carcasse in Koksijde. De Doorniksewijk, een oord voor fijnproevers met andere topwinkels zoals de hippe taartenzaak Les Tartes de Françoise en delicatessen-traiteurzaak Vandererfven, is een bewuste keuze. Kortrijkse topslagers zoals Mylle in de Gentsestraat zijn niettemin verrast. "Dit is nieuw voor mij", zegt slager Marc Mylle. "De komst van Dierendonck is niet leuk omdat het een extra concurrent zal zijn, maar het is tegelijk een extra motivatie om het zelf nog beter te doen. Ik wens hem alle succes toe." (LPS/DDW)