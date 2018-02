Dierenarts: "Let op voor rattenvergif in Magdalenapark" 17 februari 2018

Dierenarts Vincent Bajart uit Heule waarschuwt via Facebook de bewoners rond het Magdalenapark in Kortrijk voor rattenvergif. Hij raadt de bewoners van de Marksesteenweg, Pottelberg, Graaf Karel De Goedelaan met katten aan om de dieren voorlopig zoveel mogelijk binnen te houden. De arts kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een kat binnen die heel waarschijnlijk rattenvergif had binnen gekregen. "De kat vertoonde symptomen van vergiftiging, zoals een zeer snelle ademhaling, uitdrogingsverschijnselen, bloedarmoede en lichte stuiptrekkingen", zegt de dierenarts. Hij raadt ook aan bij het minste vermoeden een dierenarts te raadplegen. Ondertussen is de getroffen poes alweer aan de beterhand. (AHK)