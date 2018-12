Dienstenchequebedrijf Makkie breidt uit en verwelkomt 80 medewerkers van AC Clean Joyce Mesdag

28 december 2018

Het Kortrijkse bedrijf Makkie, dat huishoudelijke diensten aanbiedt via dienstencheques, neemt de activiteiten en medewerkers over AC Clean en dochterbedrijf Butterfly Cleaning. 80 medewerkers van deze Kortrijkse firma’s maken op die manier de overstap naar hun nieuwe werkgever. Makkie is een onderdeel van de Group Daenens, een onafhankelijk familiebedrijf geleid door ondernemer Nico Daenens. “AC Clean en Butterfly Cleaning hadden hun kantoor in de Brugsesteenweg in Kortrijk”, legt manager Cindy Verthé uit. “Beide bedrijven staakten recent hun dienstencheque-activiteiten. Collega Makkie zorgt voor de continuïteit voor de 80 huishoudhulpen via een overname van het handelsfonds. Meteen is er ook een oplossing voor de ruim 500 klanten die een beroep deden op hun diensten. We versterken op die manier onze positie in de regio Kortrijk en groeien via deze overname door naar een team van ruim 1.200 medewerkers.”