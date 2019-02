Dief steelt spruiten en prei uit moestuin: “Hopelijk krijg je een indigestie” LSI

21 februari 2019

14u27

Bron: LSI

“Dief, als ge iets wil, heb dan het lef om het te vragen. Hopelijk heb je een indigestie.” Met deze niet mis te verstane, geschreven boodschap aan de omheiningsdraad van hun moestuin richt een koppel uit de Molenstraat in Heule (Kortrijk) zich tot de dader die er met groenten vandoor ging. “Er verdwenen spruiten en enkele preiplanten”, vertelt eigenaar Luc Houzet. Hij verzorgt in zijn ruime voortuin al jarenlang een moestuin met een grote variatie groenten. “Ik spendeer heel wat uren in mijn moestuin om alles te onderhouden en te verzorgen. Het was mijn echtgenote die op het idee kwam om een boodschap voor de dief uit te hangen. De groenten terugbrengen moet de dader niet doen. Het zou al heel wat zijn mocht het niet meer opnieuw gebeuren.” Enkele jaren geleden verdwenen uit de moestuin van Luc ook al eens rode paprika’s. Moeskopperij, heet zoiets, diefstal van groenten, fruit of oogst.