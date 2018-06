Dief steelt rugzakken 04 juni 2018

Op de Vlasmarkt in Kortrijk is een man er zaterdagvoormiddag vandoor gegaan met twee nieuwe rugzakken. Die hingen buiten te koop aan een rek voor de winkel Lederwaren Parmentier. De dief was kennelijk niet gehaast, want vlak na de feiten ging hij iets drinken in de broodjeszaak Croissy, in de Wijngaardstraat, op nauwelijks enkele tientallen meter afstand. In de broodjeszaak vroeg de man of de uitbater geen zak had waarin hij de rugzakken kon wegstoppen. Daarna ging hij ervandoor. De politie is een onderzoek gestart. (VHS/LPS)