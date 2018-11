Dief steelt 1.800 euro uit kippenkraam op maandagmarkt 13 november 2018

02u22 0 Kortrijk Op de maandagmarkt op het Schouwburgplein in Kortrijk werd gisterenmorgen vroeg kippenkraam Kipkar bestolen. "Ze gingen er met 1.800 euro vandoor", vertelt marktkramer Peter Van Colenberghe.

"Ik was nog alles aan het klaar zetten toen een man mij rond 4.15 uur in vier verschillende talen al om een kip kwam vragen", vertelt marktkramer Peter Van Colenberghe van de Kipkar. "Omdat ik nog bezig was, vroeg ik hem te wachten. Kort daarna kwam een tweede, iets oudere man, ook al om kip vragen. Daarna verdween de jongeman zonder kip."





Deur niet op slot

Toen Peter iets later in de trekker van de vrachtwagen ging kijken, zag hij dat het portier aan de passagierskant open stond. "Binnen lag een kassa met 1.800 euro aan wisselgeld. Dat geld was gestolen."





Peter verwittigde de politie, die de beelden van de bewakingscamera's op het Schouwburgplein zal bekijken. "Ik sta al twintig jaar op de markt hier en heb nog nooit zoiets meegemaakt", stamelt Peter. "Al twintig jaar zijn ook de portieren van mijn trekker niet op slot en dat zal ik nu ook niet meer doen. We hebben geprobeerd het gisterenvoormiddag tijdens de markt niet te veel aan ons hart te laten komen. Ik werk voor de mensen en die hebben allemaal zoals altijd hun kip gekregen", besluit Peter. (AHK/LPS)