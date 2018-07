Deze zomer 20 speelstraten in groot-Kortrijk 20 juli 2018

02u43 1 Kortrijk Het concept speelstraat, waarbij een deel van de straat autovrij is en kinderen er baas zijn, doet het uitstekend in Kortrijk.

Er zijn deze zomer twintig speelstraten in de stad en de deelgemeenten. In Kortrijk zijn er speelstraten in de Schorsmolenstraat, Iepersestraat, Dokter Snellaertstraat, Evarist Carpentierlaan, Kaarsengietersstraat, Ferdinand van Eeckhoutstraat en het Maria Desmetplein. In Heule zijn dat de Heulemeersen, Sint-Joblaan, Herman Roelstraetestraat en Salamanderstraat. Ook Marke doet mee met de Dokter Vanneste-straat, Hektor Casteleinstraat, Abdis Agnesstraat en Jakob Jordaensstraat. Er zijn verder speelstraten in beide delen van de Oliemolenstraat in Bissegem, de Dottenijsestraat en Walleweg in Bellegem en de Sterrestraat in Aalbeke. Info over de data van de speelstraten is terug te vinden op de site https://www.kortrijk.be/warande-speelstraat. (LPS)