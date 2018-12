Desmond is eerste Vlaamse kerstkindje Drukke dag voor materniteit AZ Groeninge: nu al 4 kindjes geboren en er zullen er nog bij komen Joyce Mesdag

25 december 2018

14u18 0 Kortrijk Het eerste Vlaamse kerstkindje zag afgelopen nacht het levenslicht in AZ Groeninge Kortrijk. Om 3 minuten na middernacht kwam Desmond ter wereld, het eerste kindje van Axelle Messiaen (20) en Roy Dinnecourt (21) uit Kortrijk. Desmond weegt 3kg 220 en meet 49 cm. De bevalling was uitgerekend op 22 december, Axelle was dus wat overtijd.

“Ze hebben de bevalling ingeleid”, vertelt ze. “Ik werd in het ziekenhuis verwacht op 24 december om 6 uur ‘s morgens, het heeft dus wel een tijdje geduurd voor Desmond er was.” Het is dus niet dat Axelle en Roy weg moesten spurten van de feesttafel. “Het was dus ook voor mij geen traditionele kerstmaaltijd”, zegt papa Roy. “Maar de mensen hier hadden hun best gedaan om de maaltijd net iets feestelijker te maken, met een chocoladefiguurtje erbij.”

Het is een immens drukke dag op de materniteit in Kortrijk, rond de middag waren er al vier kindjes geboren en er zullen er vandaag alleen nog maar bijkomen, aangezien er al enkele extra dames met weeën naar de materniteit zijn afgezakt.