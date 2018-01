Dertiger ontkent diefstal tuinbouwmateriaal 19 januari 2018

Een 34-jarige man uit Kortrijk ontkent dat hij op 20 mei 2016 inbrak in een garagebox van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro in Kortrijk. Bij de inbraak verdwenen zeventien haagscharen en bosmaaiers. Enkele dagen later vond de politie bij een huiszoeking bij Kenny V. wel acht gestolen tuinbouwmaterialen. Een gestolen haagschaar kon ook bij Roland V. (76) uit Wevelgem gevonden worden. "Voor honderd euro gekocht van Kenny V.", verklaarde de zeventiger. Hij staat enkel terecht voor heling maar wist naar eigen zeggen niet dat de haagschaar gestolen was. Naast Kenny V. staat ook Alex B. (22) uit Wevelgem terecht. Hij bracht Kenny V. in contact met Roland V. voor de verkoop van de haagschaar. Kenny V. daagde als enige niet op voor de rechtbank. Hij riskeert negen maanden cel en een boete van 600 euro.





Vonnis op 14 februari. (LSI)