Dertiger bekent 24 diefstallen aan rechter 05 juni 2018

Een 34-jarige man uit Menen heeft gisteren in de rechtbank in Kortrijk bekend dat hij tussen juli vorig jaar en begin dit jaar in Kortrijk en Menen 24 diefstallen en inbraken pleegde.





Het openbaar ministerie vroeg hem tot twee jaar effectieve celstraf te veroordelen. Hans F. was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep de voorbije jaren al tal van veroordelingen voor drugs en diefstallen op. "Hij was verslaafd aan heroïne en had geld tekort", aldus zijn advocaat. Op 22 januari vloog F. opnieuw in de cel. Daar verblijft hij nog altijd. Hij brak onder meer binnen in theater Antigone in Kortrijk, wijkcentrum Overleie en cultureel centrum De Steiger. "Drugs heeft me domme dingen laten doen. Het mocht allemaal niet gebeurd zijn", aldus Hans F. Zijn advocaat vroeg een straf met voorwaarden, zodat hij onder controle van Justitie gehouden kan worden, maar wel snel vrijgelaten zou worden. Vonnis op 25 juni. (LSI)