Dertig jaar voor roofmoord op goudsmid 28 maart 2018

02u39 0 Kortrijk Een 35-jarige Let is veroordeeld tot de maximumstraf van dertig jaar cel voor de roofmoord op gepensioneerd goudsmid Robert Ardenoy (71) uit Kortrijk. Sergejs Proskura hield het hele onderzoek de lippen stijf op elkaar waardoor vermoedelijke mededaders voor de moord de dans ontspringen. "Jammer dat die onzekerheid zal blijven", reageert de advocaat van Glenn, de zoon van het slachtoffer.

Robert Ardenoy werd op 11 april 2013 dood gevonden in zijn woning langs de Vaartstraat in Kortrijk. Het was zijn eigen zoon Glenn die de gruwelijke ontdekking deed. Zowel schedel, kaak, borstbeen, maag als ribben van Robert bleken kapotgeslagen, zijn hemd werd over zijn hoofd getrokken en zijn handen gekneveld. Sporen van een inbraak waren er niet maar alle kasten bleken wel opengetrokken.





Kompanen

Anderhalf jaar bleef een mogelijke dader spoorloos, tot DNA van een bloeddruppel in de woning kon gelinkt worden aan Sergejs Proskura, een man met een internationaal strafregister voor inbraken en diefstallen. Ook een bebloed voetspoor kon aan hem gelinkt worden. In oktober 2014 werd hij opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij bij een inbraak betrapt en maakte hij, of kompanen uit het Armeense misdaadmilieu uit Menen en Kortrijk die hem vergezelden, Robert Ardenoy af.





Niet schuldig

Proskura was zelf niet aanwezig om de uitspraak te horen. "Het is zijn keuze geweest om te zwijgen en de maximumstraf te pakken", klinkt het bij zijn advocaat Brecht Pype.





"In de hoop dat 'het milieu' zijn kinderen en echtgenote in Letland met rust laat. Alleen heeft hij de moord niet gepleegd. Hij schuwde zelfs altijd geweld, maar als je blijft zwijgen sta je natuurlijk alleen voor de rechter. Als hij beroep overweegt, zal hij toch het geweer van schouder moeten veranderen."





(LSI)