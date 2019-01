Derde editie Sterkk afgetrapt: ‘Kankerpatiënten al tijdens hun behandeling aan het sporten krijgen’ Joyce Mesdag

16 januari 2019

15u38 0

In Az Groeninge Kortrijk werd de derde editie van STERKK afgetrapt, het project waarbij ex-kankerpatiënten onder professionele begeleiding samen trainen voor en ook effectief deelnemen aan de Kortrijkse kwarttriatlon. De bedoeling is om het project dit najaar uit te breiden, en patiënten nog tijdens hun behandeling aan het sporten te krijgen. “Kankerpatiënten berusten vaak in het feit dat ze te moe zijn om te sporten, maar sporten helpt hen echt in de strijd tegen kanker”, klinkt het.

Dat voormalige kankerpatiënten er goed aan doen om te sporten na hun behandeling, dat is al een tijdje duidelijk. “Daar is de voorbije tien jaar al heel veel onderzoek naar gedaan”, vertellen dokter Chantal Hindrycx, diensthoofd fysische geneeskunde in Az Groeninge, en Daphné Cauwelier, coördinator bij STERKK. “Voormalige kankerpatiënten die na hun behandeling sporten hebben tot drie keer meer kans om te overleven dan wie dat niet doet.”

Maar nu blijkt sporten ook een positief effect te hebben bij kankerpatiënten die nog bezig zijn met hun behandeling. “De behandeling doet hun lichaam vaak geen goed. De chemo, cortisone, bestraling,… breken hun spieren af en maakt hun zenuwen minder gevoeliger. Zelfs bij patiënten die voor hun ziekte enorm sportief waren, gaat hun fysieke conditie pijlsnel achteruit.” Sporten kan dat fysieke ‘verval’ tegengaan. “Door te bewegen en te sporten kan je je lichaam beter onder controle houden, blijf je fit en word je terug weerbaarder. Het zorgt voor een betere levenskwaliteit in het algemeen.”

Maar de patiënt moet het uiteraard kúnnen. “Een veel voorkomende klacht van kankerpatiënten tijdens hun behandeling is dat ze heel erg vermoeid zijn. In de praktijk geven ze zich vaak over aan die vermoeidheid, terwijl het net belangrijk is om ondanks die vermoeidheid, te blijven bewegen. Dat hoéft geen loopsessie van een uur te zijn. Wie de energie heeft kan een kort wandelingetje maken, wie een erg slechte dag heeft, kan in een klein huishoudelijk taakje, eventueel zelfs opgesplitst in meerdere delen, toch die noodzakelijke beweging vinden.”

STERKK begeleidde de voorbije twee jaren al enkele tientallen ex-kankerpatiënten voor een deelname aan de Kortrijkse kwarttriatlon. Ze trainen samen en worden daarbij nauwgezet opgevolgd en begeleid door drie coaches van het Brugse Peaklevel. “We willen vanaf dit najaar het project STERKK graag uitbreiden naar kankerpatiënten die nog met hun behandeling bezig zijn”, zeggen Chantal Hindrycx en Daphné Cauwelier. “En hen dus eigenlijk al van tijdens hun behandeling mee in ons verhaal betrekken. Uiteraard niet meteen met die triatlon in gedachten, maar om hen het belang van beweging op het hart te drukken en hen bij die voorzichtige beweging te kunnen begeleiden. Want uiteraard is het absoluut niet de bedoeling dat kankerpatiënten over hun limieten gaan.”

STERKK heeft nog een lange weg af te leggen voor dat effectief zou kunnen starten. “Binnen het ziekenhuis moeten we nog de infrastructuur en middelen vinden voor we van start kunnen gaan. Zo is het belangrijk dat we eerst alle medewerkers van het ziekenhuis die van ver of van dicht te maken krijgen met kankerpatiënten, achter ons project scharen. Ook bij hen bestaat soms nog de overtuiging dat kankerpatiënten zich het best rustig houden, en overgeven aan die vermoeidheid. We hopen daar dit najaar mee te starten.”