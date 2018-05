Den Bras jubileert, Goose neemt afscheid 14 mei 2018

Den Bras vierde afgelopen weekend zijn 20-jarig bestaan. Er werd stevig gefeest in de bruine kroeg aan het Stationsplein, met als hoogtepunt zaterdagavond een optreden van Buljivism 3.0 met muzikant Ben Crabbé en gitarist Eric Melaerts. Alle aanwezigen waren in gedachten bij Pierre Lefebvre (55). De geliefde cafébaas, die goed een maand geleden te voet op weg naar huis zwaar ten val kwam in de Pluimstraat, herstelt in het ziekenhuis AZ Groeninge van een schedelfractuur. Ook Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe en Bert Libeert van elektrorockband Goose zakten naar Den Bras af, om er afscheid te nemen van hun repetitielokaal boven de kroeg. Ze draaiden zaterdagavond laat ook plaatjes, in het naastgelegen café Den Trap. Goose is fan van het pand omdat het aan typische magazijnen in Brooklyn in New York doet denken. Goose wil er ook creatievelingen lokken, die op het gelijkvloers van het pand een eigen zaak runnen. Hoe het pand gerenoveerd is en wat de invulling precies is, wordt later bekendgemaakt. (LPS)