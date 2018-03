Deliveroo start vandaag in Kortrijk MAALTIJDBEZORGER WERKT SAMEN MET TWAALF RESTAURANTS PETER LANSSENS

02u47 0 Kortrijk Deliveroo zet vanaf vanavond in Kortrijk koeriers in. Er bieden al twaalf restaurants gerechten en dranken via de maaltijdbezorger aan. De koeriers, studenten, leveren in een straal van zo'n 2,5 kilometer rond de Grote Markt.

Kortrijk is na Brugge en Knokke-Heist (enkel in de zomer daar, nvdr.) de derde stad in onze provincie waar Deliveroo maaltijden en dranken aan huis brengt. Er was al maanden sprake van. Deliveroo kiest uiteindelijk ook voor Kortrijk omdat de stad met ruim 76.000 inwoners aan het groeien is, steeds meer studenten telt en een groot aanbod aan restaurants heeft. Er doen er voorlopig twaalf mee: Sakura, The Noodle Bar, Jack Premium Burgers en Louis' Burgers and More, The Great Wall en Youwok, Paul's Boutique, Sweet Lime, eetcafé Petit Paris, Tarterie, Maona Take Away en Pizza Hut. Ze bieden een selectie gerechten en dranken via Deliveroo aan.





"Het is de toekomst", zegt Vincent Vermaut van Petit Paris. "Mensen hebben vaak geen zin om zich te verplaatsen en maken het liever thuis gezellig. En voor mij is het een bonus dat onze gekende spaghetti's nu ook aan huis geleverd worden, want tijdens weekends zit het vaak vol in Petit Paris", aldus Vermaut. "Het is een meerwaarde, zo zijn bijvoorbeeld sushi en noedelgerechten ook ideaal om thuis op te eten", zegt Sin Yang Ming van Sakura en The Noodle Bar. "Klanten krijgen hun favoriete eten thuis bezorgd en hoeven de deur niet uit. We juichen het toe."





Het ziet ernaar uit dat andere handelaars snel zullen aansluiten, want de maaltijdbezorger onderhandelt ook al met Ribs 'n Beer en frituur 'N Joy. Wie iets bestelt via Deliveroo, betaalt per bestelling 2,50 euro aan Deliveroo.





30 minuten

"Bestellen kan makkelijk via de Deliveroo app of via de website", zegt Mathieu de Lophem, general manager van Deliveroo Benelux. "Iedere bestelling wordt amper 30 minuten later geleverd. En dat allemaal op de fiets. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook op het werk, in een park of bij vrienden. Je kan iedere dag van de week bestellen. Het leveren gebeurt tussen 11.30 en 14.30 uur of tussen 17.30 en 22.30 uur." De koeriers zijn vooral studenten. Ze verdienen gemiddeld 18 euro per uur. "We creëren werkgelegenheid voor meer dan honderd fietsbezorgers, dankzij onze komst naar Kortrijk", gaat Mathieu de Lophem verder. "Wie zelf graag op de fiets Kortrijk verkent en makkelijk een centje wil bijverdienen, kan zich bij Deliveroo als freelance bezorger aansluiten", aldus de Lophem. Deliveroo werkt in ons land al met meer dan 1.400 restaurants samen en is buiten onze provincie ook actief in Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Luik en Waterloo. Info: www.deliveroo.be.